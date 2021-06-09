有無良人力仲介公司因宿舍有移工確診，在6月4日、5日私自將同處宿舍32位移工送往竹市一般旅館，旅館業者察覺不對勁後通報，新竹市政府調查發現，32名移工竟已有6人PCR陽性確診，市長林智堅震怒，批仲介公司可惡至極，讓全體市民深陷高風險，必須嚴懲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例重罰100萬元。

苗栗科技廠移工群聚案爆發後，該仲介公司因其管轄的移工宿舍有確診個案，竟擅自將30多名同處宿舍移工送往竹市旅館，並未如實告知業者入住移工身分，入住期間更將移工再帶回苗栗廠區進行篩檢。

市府調查發現，32名移工之中，已有6人PCR陽性確診，目前由市府送往集中檢疫所收治；另有2人快篩陽性，也已安置於新竹市加強版防疫旅館。另，其他快篩陰性移工，市府也安排送往新竹市防疫旅館進行居家隔離。市府也要求該無辜飯店全館消毒，安排期間共9名旅館工作人員、1名房客居家隔離並篩檢。

林智堅指出，該公司將曾與確診者接觸的移工群送往一般旅館，讓全體市民陷入極高風險，可惡至極，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條與第16條中「違反中央流行疫情指揮中心指揮官規定實施之應變措施」，市府嚴懲重罰100萬元。

(中時 )