國防部下令，28日前國軍人員休假活動範圍一律以駐地所在縣市為準，距營區50公里內正常休假，但不得跨區，引發國軍反彈；民進黨團今表示，現在最好的保家衛國責任就是不要隨意的移動。

國防部的禁令，有官兵不滿認為，大多數人都是離鄉背井，然後難道五十公里內就不會是破口嗎？民進黨團幹事長劉世芳說，國軍已經發生過染疫事件，國軍的祭出這樣的行政命令，無非是要配合中央疫情指揮中心減少無謂的移動。

她說，所以國軍官兵在放假的時候減少無謂移動，希望大家能夠遵守規定；因為國軍也是全民防疫的一環，更何況國軍有保家衛國的責任，現在最好的保家衛國的責任就是不要隨意的移動報，聽從指揮跟命令。

她強調，還是一再呼籲下，已經很多年輕朋友配合中央疫情指揮中心放棄端午佳節回家，在此表達十分的感動跟感謝，國軍官兵弟兄也是這樣子，如果能按照疫情指揮中心的指示跟規定，盡量宅在家，讓疫情尤其是最嚴重的雙北地區能夠數字降下。

昨天把陳時中在議場打瞌睡照片放上網的民進黨立委鄭運鵬說，相信指揮中心的兩點的直播記者會，裡面有很多位副指揮官跟同仁也都在後面都累到打瞌睡了。

他說，昨天陳時中部長議場裡面是利用休息時間，瞇了一下，他只是覺得這樣的一個工作、辛苦跟壓力要讓大家知道。

(中時 )