前立委王志雄23年前向中興銀行超貸，刑事部分，6年前他遭依背信罪判刑2年定讞，民事部分，金管會向王志雄及時任中與銀行總經理的王宣仁提告求償，台灣高等法院更二審判決，王宣仁、王志雄應各賠償金管會1億9657萬9542元。可上訴。

前中興銀行副董事長王志雄，涉嫌於1998年3月間，為穩固中興銀行經營權，違背職務與前禾豐集團負責人張朝翔協議，以違反該行授信規定並利用禾豐集團提供4名不知情員工方式，向中興銀行超貸2億5000萬元。

禾豐集團再購買中興銀行股票1萬4000張給王志雄維持中興銀行經營主導權，但87年11月起因貸款延滯繳息，且中興銀行股票下市，造成中興銀全體股東損失2億5000萬元。

高院更二審認為，王宣仁、王志雄違反善良管理人注意義務，且與中興銀行所受損害間具有相當因果關係，應各賠償金管會1億9657萬多元，由中央存保公司代位受領。

(中時 )