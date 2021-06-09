為感謝美國捐贈疫苗給台灣，高雄巿政府行政暨國際處8日由處長項賓和代表市長陳其邁到美國在台協會高雄分處轉達感謝信，並致贈在地農產品玉荷包荔枝，透過玉荷包耐風性強而果實甜美，象徵台美將持續攜手合作，迎風面向挑戰。

陳其邁在感謝信中提到，從《台灣關係法》到《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，40多年來台美雙邊維持緊密夥伴關係，共享民主、自由和人權價值。

在疫情下，雙邊也以實際行動展現支持，2020年全球疫情嚴峻時台灣捐贈醫療口罩；2021年當我們面對社區感染的挑戰，美國3位重量級參議員訪台宣布捐贈疫苗，即時協助台灣人民都感念在心。

高巿府代表高雄市民向美方表達感謝，並以高雄在地的農產品玉荷包荔枝展現心意。行國處透露，「玉荷包耐風性強而果實甜美，象徵台美將持續攜手合作，迎風面向挑戰」。

美國在台協會高雄分處長禹道瑞指出，2020年台灣曾經捐贈醫療口罩、個人防護裝備（PPE）予美國，美國也感念在心，台灣是美國的策略夥伴和長期的朋友，彼此協助也是必然。

禹道瑞也特別關心高雄市控制疫情的各項作為，包含端午節返鄉人流追蹤措施、疫苗施打規畫等，對高雄市政府展現的防疫作為與效率，表達肯定與讚賞。

(中時 )