新冠本土疫情蔓延，引起各界恐慌！52歲吳姓男子在台中市逢甲商圈某廣場擔任總幹事，7日被發現陳屍租屋處；轄區警方獲報到租屋處查看，發現陳屍租屋處，現場並無外力介入破壞，吳男身上亦無明顯外傷；警方指出，因吳男死因不明？檢察官會同法醫採血相驗釐清死因？是否與新冠肺炎有關由衛生局檢驗。
警方調查，52歲的吳男在逢甲商圈某廣場擔任總幹事，因前天未上班，引起同事的質疑，前天下午3時許，由同事到福星路租屋處查看，因房門緊閉，加上打電話未接聽，即向轄區警方報案。
警方表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，警方絲毫不敢大意，員警穿戴防護裝備進入屋內查看，發現已陳屍屋內，並未發現有外力介入。
警方說，據了解，吳男生前罹患有高血壓病史，服用安眠藥等習慣；前天下午1時許，因身體不適出現忽冷忽熱，透過line向主管請假，表示隔天要到醫院做快篩，死因不明？檢察官及法醫昨天下午採血帶回檢驗，釐清死因為何？是否與新冠肺炎有關，將由衛生局檢驗。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。