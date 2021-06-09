新冠本土疫情蔓延，引起各界恐慌！52歲吳姓男子在台中市逢甲商圈某廣場擔任總幹事，7日被發現陳屍租屋處；轄區警方獲報到租屋處查看，發現陳屍租屋處，現場並無外力介入破壞，吳男身上亦無明顯外傷；警方指出，因吳男死因不明？檢察官會同法醫採血相驗釐清死因？是否與新冠肺炎有關由衛生局檢驗。

警方調查，52歲的吳男在逢甲商圈某廣場擔任總幹事，因前天未上班，引起同事的質疑，前天下午3時許，由同事到福星路租屋處查看，因房門緊閉，加上打電話未接聽，即向轄區警方報案。

警方表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，警方絲毫不敢大意，員警穿戴防護裝備進入屋內查看，發現已陳屍屋內，並未發現有外力介入。

警方說，據了解，吳男生前罹患有高血壓病史，服用安眠藥等習慣；前天下午1時許，因身體不適出現忽冷忽熱，透過line向主管請假，表示隔天要到醫院做快篩，死因不明？檢察官及法醫昨天下午採血帶回檢驗，釐清死因為何？是否與新冠肺炎有關，將由衛生局檢驗。

(中時 )