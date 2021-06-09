【LIVE直播】一路「象」北！雲南野生象群最新畫面｜2021.06.08

雲南西雙版納自然保護區15頭亞洲象一路從普洱、紅河、玉溪北上至昆明市晉寧區盤桓，「大象到哪兒了」成為大陸網路熱門話題，甚至有自媒體視訊部落客趕場直播，儼然把大象北遷這樣嚴肅生態科學問題娛樂化。大陸瀕危物種科學家為此呼籲，保護亞洲象要講科學，不宜過度解讀或早下論斷，更不應過度炒作或娛樂化。

人民網報導，截至6月8日17時，北遷象群朝西南方向迂迴遷移1.8公里，持續在晉寧區夕陽鄉活動。離群獨象移動至象群東北方向，直線距離約10公里。人象平安，但現場持續雷陣雨，監測防控困難，安全風險加大。

陸媒《光明日報》9日報導，中國國家瀕危物種科學委員會委員、雲南省林業和草原科學院教授楊宇明指出，大型食草動物的季節性遷徙或覓食性遷移都屬於動物適應環境的本能，但此次15頭亞洲象的長距離北遷超出了正常範圍，可能有著複雜的背景和現實的內外因素，原因會比較複雜，須基於科學依據進行客觀系統的分析研判，不宜過度解讀或早下論斷，也不應過度炒作或娛樂化，這不利於對現實問題的解決和深層原因的分析研判。

楊宇明提醒，鑒於大象被激怒後所表現出的強烈攻擊性，「當前最重要就是避免人象接觸，在確保人民生命財產安全的同時，基於亞洲象對環境溫度十分敏感，正遇滇中高原降溫的環境因素，採取南向通道梯度間隔投食引誘，並採取阻攔北向通道等人工輔助措施，引導亞洲象折返南下到低緯度、低海拔的暖熱地區，逐步回歸到原棲息地。」

應該說，針對亞洲象北遷引發大眾關注保護野生動物、保護人類生態環境是件好事。但是，對「大象北遷」事件，現在的確更需要全面而科學的研究及冷靜理性的思考。

報導稱，長期在西雙版納國家級自然保護區從事保護研究的郭賢明認為，無論是保護區或是亞洲象的棲息地，都是人類主觀意願，把人的意志強加於亞洲象是不現實的。

楊宇明建議如何應對好亞洲象北遷時說：「堅持以科學為依據，應用生物地理學的價值觀和動物行為學的方法論，認知過去、解讀現在、預判未來，為亞洲象的保護和管理提供科學依據。」

(中時 )