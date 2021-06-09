印度大型標案政府標案訂單持續出貨，普生(4117)5月合併營收達新台幣5202萬元，年成長44.43％，前5月合併營收為2.52億元，年成長173.65％。

普生表示印度地區PCR核酸檢測試劑的大型政府標案訂單持續出貨貢獻，雖目前印度地區肺炎確診人數相較高峰期有緩解情況，在疫苗接種率尚未普及，為加大疫情管控，仍持續湧現PCR核酸檢測試劑需求。

普生指出，近期台灣肺炎疫情擴散，全台已延長第三級警戒，公司也積極拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑檢測產品供應需求，同步帶動5月台灣地區銷售較去年同期成長。

展望2021年第二季，普生維持審慎樂觀看法。全球為防堵肺炎疫情持續擴散，仍持續創造PCR核酸檢測試劑產品良好需求，且加上各國皆積極加速疫苗接種進度，有助於進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，挹注新一波銷售動能，另一方面，普生亦積極強化各國經銷商合作、以及爭取印度、巴基斯坦、印尼等地區大型政府標案，以壯大普生於全球經銷布局，提高普生良好市場知名度，奠定公司良好競爭利基，可望挹注未來營運更上層樓。

(時報資訊)