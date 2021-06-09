高雄3大科技園區7天拚萬名移工快篩，今早移工排隊採檢情形，現場秩序良好，遵守防疫規範。（高市府提供）

高雄市副市長羅達生今早視察楠梓加工出口區快篩站。（高市府提供）

苗栗電子廠近日爆發移工群聚感染，高雄市長陳其邁宣布9日將完成路竹、前鎮及楠梓科技產業園區等三大科技園區快篩站設置，目標針對廠區內1萬多名國際移工啟動快篩，預計7天內全數篩檢完畢，防堵科技園區成為防疫破口。

高雄市副市長羅達生指出，高雄總體經濟年產值4.5兆元、工業就占55％，為保護廠區安全、確保產業鏈供應，市府與經濟部加工出口區管理處、科技部南部科學園區管理局、企業及醫院協力完成快篩站設置。

同時也請企業落實移工宿舍降載、分艙分流等各項措施，每日針對工作場域及宿舍內外進行清消，不僅確保產線生產力不中斷，也讓社區更安全。

經發局長廖泰翔表示，感謝園區管理單位、醫師公會及企業大力配合，迅速完成快篩站設置並啟動篩檢。他呼籲，企業應依照經濟部「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，落實分倉分流、個人及公共場所衛生管理、調整辦公出勤並擬定營運持續經營計畫及演練，避免移工群聚造成防疫破口。

經發局指出，這次萬名移工篩檢採預先列冊制，由園區管理單位依企業進用移工名冊，提供給採檢醫院依序採檢。包括高雄市立岡山醫院、高雄榮民總醫院及高雄市立民生醫院等三院全力協助。至於其他產業園區、企業如有移工篩檢需求，可依循「高雄企業快篩指引」聯繫專責醫療院所協助辦理。

加工出口區管理處高雄分處分處長吳大川指出，前鎮和臨廣科技產業園區約1800多名外籍移工，與民生醫院建置的快篩站檢驗量能約1天500人，最快預計3到4天可完成快篩。他強調，管理處與區內廠商合作，事先對移工造冊，在「生產不中斷的原則」下，盡速安排移工篩檢。

南科管理局指出，高雄園區篩檢站位在公2運動公園，設置1個正壓式檢疫亭，1天可以篩檢200人，以期盡早完成外籍移工快篩。現場也實施「一車一領隊、團進團出」的流程，將傳染風險降到最低。

(中時 )