台灣疫情嚴峻，不少民眾為此赴美國施打疫苗。新加坡防疫醫師林韋地認為，無論去哪裡打疫苗，坐飛機本身就是一個超高風險的行為，因為你不可能知道機上哪個乘客是變種病毒帶原者，呼籲盡量留在家裡，等待能施打疫苗的機會。

林韋地昨（8）日在個人臉書表示，基本上不建議為了打疫苗坐飛機跑到國外去，無論是去美國打莫德納、輝瑞／BNT，或是嬌生，還是去大陸接種科興或是國藥，因為搭乘飛機本身就是一個超高風險的行為。

林韋地進一步分析，所有人在密閉空間裡群聚，除非本身有私人飛機可另當別論，不然你根本不可能知道機上哪乘客可能是變種病毒株的帶原者，即便全程佩戴口罩，潛在的風險還是很高，去機場的途中、登機的過程，抵達目的地後到住處，再去打疫苗，全程都有被感染的風險。

林韋地說，登機前72小時的PCR陰性證明，不代表一定沒有感染，因為有偽陰性和潛伏期的可能，若不幸染疫，要在當地隔離、治療，可能會有許多麻煩及額外費用，再加上施打疫苗也需要時間發揮效力，有些疫苗要等三至四個星期才能施打第二劑，才能擁有完整的保護力。

因此，林韋地呼籲有意要出國接種疫苗的民眾，現階段還是盡量留在家裡，等待本地接種疫苗的機會，會來得安全，特別是年長者要更加注意。

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(中時新聞網)