國民黨今召開「防疫要年輕人配合，疫苗施打卻沒份？」記者會，民進黨發言人謝佩芬表示，施打疫苗專業上必須依據指揮中心的指引，這是專業問題，不是政治問題，國民黨又再次用政治凌駕專業，反而製造社會的對立，對防疫工作產生影響。

謝佩芬說，更感謝許多離鄉打拚的年輕朋友主動為了減少移動風險而取消端午返鄉，這是讓人非常敬重的行為。謝佩芬指出，施打疫苗的目標當然也是要全民施打，針對第一線醫護人員開始輪流施打，這是專業問題。

謝佩芬表示，國民黨口口聲聲為年輕人著想，但對於被媒體揭露國民黨部分人士疑似利用特權插隊打疫苗的事情卻一字未提，如此雙重標準，更證明國民黨的政治企圖明顯。請國民黨不要再噴政治口水，應該尊重指揮中心專業規畫，不要藉機消費年輕人，造成社會對立。

青年部主任蔡沐霖也表示，青壯年族群負擔家計非常辛苦，民進黨政府非常感謝大家能夠一同支持政府防疫作戰，更必須優先替青壯年族群顧好高風險的中老年國人。此外，目前政府規畫的疫苗施打次序也將許多年輕的第一線防疫人員納入，包含醫護軍警、長照社福等，依據疫情現況確保整體防疫各環節的安全，避免醫療量能過載，杜絕疫情擴散。

蔡沐霖表示，國民黨青年部主任陳冠安將疫苗施打的現階段規畫，解釋成新學期復課後會造成校園防疫問題，顯然是又想製造恐慌、增加家長與學生的心理負擔。

他說，目前大學指考等重要考試皆考量防疫而延後，各級學校採取多元遠距教學或住宿分流等措施，國民黨與其憑空推論四個月後的校園情境，不如敦促國民黨縣市首長的防疫措施趕緊跟上腳步，不要在防疫作為上扯後腿，甚至還爆出前縣長、前立委特權施打，排擠一般民眾施打疫苗等前後矛盾的問題。

(中時 )