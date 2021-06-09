正壓式檢疫亭內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

工研院開發的正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240位。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

疫苗短缺難救本土疫情，國民黨成立「疫苗對策委員會」，除整合爭取疫苗管道，並募得護目鏡、防護面罩共11萬個、防護衣1萬件、快篩劑1萬劑等防疫物資，陸續捐贈相關單位。主席江啟臣更私人募集400個防護面罩提供部立豐原醫院使用，並協調企業資源，捐贈4座工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中4間醫院。

國民黨主席江啟臣稍早在臉書發文表示，新冠疫情持續蔓延，各地方政府都上緊發條積極抗疫，醫護人員更是堅守崗位扛住前線。上週末，我們舉辦「挺醫護要疫苗」快閃活動，號召全民站出來，一起向辛苦的醫護人員致敬。

江啟臣提到，上週國民黨成立「疫苗對策委員會」，由李乾龍秘書長負責整合所有爭取疫苗管道及防疫物資。我們也集結內外部力量，向社會賢達募集醫療物資，在各界人士的幫助下，已募得醫療用護目鏡4萬個、醫療防護面罩7萬個、警消防護衣1萬件、新冠病毒快篩劑1萬劑等，日前由李彥秀副秘書長代表，捐贈馬偕醫院防護衣500件、N95口罩400個。

江啟臣說，他也私人募集400個防護面罩提供部立豐原醫院使用，並號召企業捐贈4座工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中榮總、部立豐原醫院、亞洲大學附屬醫院及台中清泉醫院。不僅如此，王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等5位台北市議員，自掏腰包買了2000件防護衣送給北市前線的醫護及警消人員。

江啟臣表示，國民黨中央，黨內的許多同志、基層民代，自發性的籌組物資提供缺乏設備的醫療單位，為了挺醫護，更為了挺住中華民國，大家攜手努力，不分黨派團結抗疫。

工研院開發的「正壓檢疫亭」由江啟臣號召大台中不動產開發商業同業公會捐贈4座，指定供給衛生福利部豐原醫院、臺中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院，其中由鴻山建設有限公司總經理陸象山認捐1座，另外公會與王理事長也將在下禮拜捐出1200個防護面罩，給台中第一線的警務人員。

工研院研發團隊表示，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240位，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。

(中時 )