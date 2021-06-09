效力MLB美國職棒大聯盟印地安人隊的台灣選手張育成，今天在球隊作客紅雀隊的比賽第9局才上場代打，可惜吞下一次三振，不過印地安人在拉米瑞茲（Jose Ramirez）全場3支安打，包括1支三分炮打下4打點的猛打賞帶領下，10比1帶走勝利。
張育成今天並未獲得先發機會，直到第9局才上場代打，面對紅雀投手費南德茲（Junior Fernandez）糾纏了7球，很可惜最後揮棒落空遭三振，個人連續5場安打中斷，打擊率略降至1成79。
身為大聯盟目前唯一的台灣選手，張育成從昨天開始，透過Instagram限時動態每天分享一則關於台灣的趣事，要讓美國球迷多認識美麗的寶島，因為是阿美族原住民，他便以這個背景作為開始，表示原住民只佔全台灣人口的2.3％，而他是那2.3％的一份子，以身為阿美族人為榮。
第二則台灣有趣的事，張育成分享了自己在最愛的寶島美食搭擋珍珠奶茶和雞排，他強調兩者一定要配在一起享用，也說明珍奶是台灣在1980年代創造出來的飲品，是寶島送給世界的禮物。
(中時 )
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