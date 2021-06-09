蔡政府取得疫苗落後，日前公布11類公費接種對象，未包含49歲以下一般人，指揮官陳時中還說「不會開放自費」。國民黨今開記者會為49歲以下民眾請命，要求政府應盡速採購足夠疫苗讓全民都可接種，國民黨中常委蔣根煌等人，昨晚也提案，要求政府應盡速規畫並公布我國青壯年人口施打疫苗的順序與期程，預料將在下午中常會熱烈討論。

國民黨中常委蔣根煌、曾文培、江碩平、謝坤宏、鄭任宗、李德維提案，說指揮中心公布的11類疫苗接種優先順序，並未包括青壯年人口，恐造成該族群國人的恐慌與不安，建議立院黨團向政府強烈建議，應盡速規畫並公布我國青壯年人口施打疫苗的順序與期程。

此項提案獲得迴響，中常委游顥、劉大貝、周孟蓉、黃紹庭、侯彩鳳、沈智慧等人連署響應，國民黨青年團前總團長田方倫也十分關切。蔣根煌等近三分之一中常委並提醒蔡政府，運用政府及民間關係與管道，增加國際認證疫苗的取得，使國人無論是各族群或各世代，都能有充分的疫苗可以接種，甚至是可以自由選擇廠牌施打。

此外，中常委江碩平、謝坤宏、鄭任宗、劉大貝、沈慶光、李德維也提案，鑒於目前社會上對於防疫及疫苗政策的資訊混亂，為避免有心人士操作，使得民眾誤解國民黨制肘政府防疫，建請黨中央能成立疫情中心，結合醫療專業與對防疫工作有實務的專家學者，對防疫工作與疫苗相關問題，做出正確說明有效的釋疑。

(中時 )