《三十而已》。八大提供

2020年創下近百億點擊的人氣戲劇《三十而已》，18日將在電視首播，江疏影、童瑤、毛曉彤化身三個不同類型的都會女性，在人生關卡走出無畏前行的路。

外型神似章子怡被網友冠上「小章子怡」的童瑤，甩開之前《如懿傳》裡慧貴妃驕縱的囂張氣焰，這次扮演兼具美貌和智慧、待人接物皆應對得宜的全職媽媽「顧佳」。

童瑤和飾演丈夫的李澤鋒，兩人其實是大學同屆的同學，童瑤說：「在學校裡大家都互相認識，但並不熟。」她笑稱若用水果比喻形容對方，李澤鋒飾演的「許幻山」就是甘蔗，「吃起來很甜，但放到嘴裡吐出來的都是渣」，直戳李澤鋒戲裡角色最後淪為渣男。

該劇18日起晚間11點播出，童瑤詮釋輔佐丈夫發展煙花事業、為愛子規劃教育藍圖、妥善打理自己和家人的生活起居，面對令人惱怒傷神的婚姻、親子問題都能冷靜解決面對，是瀕臨理智線斷的媽媽們夢想中的完美嬌妻範本。

另外，成功讓《三十而已》在亞洲掀起話題的幕後推手編劇張英姬，表示當初故事起源是她剛生完小孩，覺得自己相對完整的體會了各個階段的女性角色，再加上剛好邁過了30歲，所以有很多感受想表達，也想記錄這時代新女性的願望，「願每個我們都保有而已的勇氣，人生只要開始，永遠不嫌晚。」

(中時 )