蘇貞昌、陳時中立院報告並備質詢。(呂玉玲片段約3小時10分起)

新冠疫情延燒，各界都相當關注疫苗數量。國民黨立委呂玉玲今(9日)在立法院質詢時指出，「我知道你們辛苦，但是拜託盯緊疫苗進來跟交貨時間，很多民眾都在問何時能打」，對此，衛福部長陳時中說，「我絕對比妳急上10倍，常被這(疫苗)數目，睡到一半都嚇醒！」

呂玉玲表示，目前染疫死亡民眾的平均死亡年齡在72歲左右，65歲至75歲下的長者也是高風險群，而維持社會正常運作的人員包含物流人員、郵差也是重要族群，顯見最重要的還是疫苗數量，有疫苗大家都打的到，「不然心都急啊，每人都想甚麼時候輪到我？你都不講出數字，給他們一點希望都不能講。」直呼拜託疫苗進度要盯緊。

對此，陳時中說，「真的我們非常急，我絕對比妳急上10倍，常常被這數目，睡到一半都嚇醒，有時候很難去了解國際現實跟外部壓力」。

呂玉玲表示，陳時中在5、6月時宣布6月底會有200萬劑疫苗來台，上周日本贈與我們124萬劑疫苗，美國也贈與疫苗75萬劑，這將近200萬劑疫苗，是否就包含在陳時中承諾的200萬劑內？原先承諾的200萬劑又是何時到貨？行政院長蘇貞昌表示，疫苗是否到了，要到上飛機才確定。呂玉玲則不滿回應，但陳時中又不斷宣布有疫苗，就是因為政府對施打時間與到貨時間都一直不確定，她才要勤追時間表。

針對日本贈送的124萬劑疫苗，呂玉玲表示，指揮中心編了7類人可優先施打，但光是排序第3類的75歲以上長者就有144萬人，疫苗僅124萬劑，第一劑至第二劑施打要經過8周至10周才有防護力，這124萬劑究竟是要讓124萬人全部施打完第一劑？還是要保留第二劑，僅供62萬人施打？

陳時中回應，以現在國外經驗來看，與其每人打足兩劑，不如規劃讓打一劑的人數範圍越多越好，目前基本規劃是124萬劑中的第1類至第3類要打足，再來依優先順序往下施打。至於呂玉玲追問的第二劑疫苗在哪？陳時中則表示，預計7月會進一部份疫苗，6月、7月、8月都進疫苗是努力的目標。

呂玉玲也詢問關於「混打疫苗」一事，陳時中說，到現在科學證據目前並沒有建議混打，若施打第一劑有過敏，第二劑不要打一樣的，但目前仍沒有混打，現在都在做相關實驗 未來若有新的數據出來，還是會根據科學來講話，會再評估。

(中時新聞網)