經濟合作發展組織（OECD）日前發布最新全球經濟展望報告，在疫苗加速接種，企業陸續恢復運作，及各國財政刺激下，上調今年全球經濟成長率預估值，由5.6％上修到5.8％，但各地復甦程度不一，主要經濟體估值最高分別為印度和大陸，分別為9.9％和8.5％，其中又以大陸經濟恢復速度最快，不到一年就恢復。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸疫情相對其他主要經濟體還要早取得控制，因此經濟復甦步伐也領先其他國家。基本面來看，總體經濟仍維持穩健復甦態勢，消費和製造業增長力道依舊強勁，且在其他國家也可望陸續解封下，外部需求的回溫，也有利於大陸經濟延續上型態式。

大陸企業獲利表現，也可望在下半年維持增長態勢，再就評價面來看，由於先前的修正，使得股市本益比已回復至相對合理的水平，搭配基本面及獲利面向好，A股投資價值更為彰顯，表現仍可期待。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度單日新增確診數量走降後，疫情可說是露出曙光，市場信心修復下，外資連三周買超印度股市，印度股、匯市迅速回溫。後市來看，疫情有望降溫，當地經濟活動也能逐步改善，基本面來看，製造業穩定維持於擴張區間，企業獲利表現亦明顯改善，以最新一季已公布的企業財報來看，企業稅後獲利大幅成長近50％，全年及明年都可望維持雙位數增長。

整體而言，印度基本面及獲利面都可望給予股市正面支撐，再加上央行實施長天期政府公債購買計畫，也就是印度版QE（量化寬鬆）政策，預料將增加資金流動性，與降低企業融資成本，多重利多加持下，看好印度股市表現延續。

(工商 )