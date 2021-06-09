溫嵐在大陸工作邀約不斷，她4月先到上海隔離，近日再赴北京籌備新專輯，她8日在工作人員陪同下前往當地的疫苗接種點施打疫苗，她透過經紀公司表示，「因為接下來行程會比較密集，為了保護自己也保護周遭的人，能有更健康安全的體魄去迎接，昨天在工作人員陪同下去打了疫苗，施打的時候不會痛，到今天為止也沒有什麼不舒服的副作用。」

溫嵐雖然人在北京，心繫在泰安部落的家人，每天收工都會和爸媽、貓咪視訊，「有特別提醒老人家沒事不要出門，少去菜市場，買菜讓年輕人去或網購，減少風險。也希望在台灣的朋友們，一定要好好照顧自己，現在是最嚴峻的時候，但我相信只要大家自律，是可以撐過去的。 」

她此行工作計畫已經排了超過半年，最近除了要準備為新專輯錄音，還接下十多場商演，經紀公司表示，溫嵐暌違五年未發片，對新專輯相當重視，最近忙著和唱片公司開會，包括接下來的專輯企劃、MV，都親自參與，「因為很久沒發片了，每一個環節嵐妹都親力親為，不能讓歌迷失望。」

(中時 )