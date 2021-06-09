政大選研之友會日前公布最新民調，國民黨青年部主任陳冠安表示，蔡英文總統的不滿意度高達6成，已出現死亡交叉，其中中間選民的不滿高達7成；整體來看，5月疫情危機不僅讓泛綠基本盤萎縮，更讓民進黨失去過去優勢族群與中間選民，呈現大廈將傾的政治趨勢。

經分析此民調人口結構，陳冠安說，性別男比女約6比4，年齡以20至59歲的青壯世代為主，佔比8成5左右，教育程度以大學以上為主，達76.6％；雖然無法反映全體民眾的意向，但對了解青壯、高學歷的網路族群，是有參考性的一份調查。

民調顯示，蔡英文總統的滿意度僅39.5％，不滿意度高達60.5％。陳冠安說，此份民調對蔡英文的不滿意度，竟比日前美麗島（47.3％）和台灣民意基金會（41.3％）的還來得高，多達6成，僅不到4成的人滿意蔡的表現，已經死亡交叉；而中間選民不滿意度更來到近7成。

陳冠安指出，這份民調與台灣民意基金會的趨勢相同，目前國、民兩黨的政黨支持度差距並不大，僅有3.4％，連在青壯、高學歷的網路調查裡兩黨差距都如此之小，顯示泛綠基本盤確實已結構性萎縮。

民調提到，53.9％民眾不滿意指揮官陳時中，甚至近6成也不滿意指揮中心，從這兩者差異來看，陳冠安認為，這很可能是由於陳時中仍有過去一年防疫的形象牌庇護，但有即時性的防疫政策與因應，卻無法藉過去表現來「校正回歸」；倘若民眾持續對政府防疫不滿意，則陳時中也可能面臨到民調死亡交叉的困境。

他表示，雖然有53％的民眾對台灣防疫能力有信心，但對指揮中心領導防疫作戰的信心卻不到5成，反而有50.1％的人沒有信心；民眾對社會整體防疫的信心是高於指揮中心的，已然不再是「相信政府相信黨」的狀態。

他說，從決策面來看，有52％的人不同意指揮中心所做的決定大多數是正確的，竟有49.2％的民眾並不同意指揮中心重大決策會優先考量民眾福利。至於民進黨向來反對的普篩，更有52.7％的人認為是需要的。

此外，民眾對中央政府和指揮中心的不信任，同樣也反映在民眾對地方政府的態度，有多達54.7％的人贊成由地方政府自行購買疫苗，不一定由中央統籌；因為有接近7成的人並不滿意中央政府採購疫苗的努力；顯示青壯與高學歷者，對政府防疫體系不信任的大幅增加。

進一步聚焦中間選民，陳冠安說，53.5％對指揮中心沒信心、76.9％不滿意政府採購疫苗的努力、56.7％不同意指揮中心決策大多數正確、53.1％不同意指揮中心的重大決策優先考量民眾福利，以及63.1％不滿意5月疫情危機以來指揮中心的表現，可理解為民進黨政府除了失去過去優勢的青壯、高學歷網路族群外，也正在失去中間選民的支持。

政大選研中心Pollcracy Lab線上調查實驗室，5月28日下午6點至5月31日下午6點期間，就疫情議題進行網路民調，受訪者來自過去電話訪問時同意參與網路民調的受訪者，屬於封閉樣本，蒐集到1104份成功樣本。

陳冠安說明，他過去曾與民間協會委託過Pollcracy Lab線上調查實驗室就太陽花學運的議題進行網路調查，從樣本結構上來看，與一般電訪及全國母體的差異並不小。

(中時 )