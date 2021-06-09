銅箔基板高階材料需求強勁，銅箔基板廠—台光電(2383)及台燿(6274)5月合併營收表現不俗，其中台光電5月合併營收達32.2億元，創下單月歷史新高，台燿5月合併營收為18.03億元，年成長2.88%，為單月歷史次高，聯茂(6213)5月合併營收26.7億元，雖然月減0.7%，但公司預估，第2季將優於第1季，3家公司盤中股價連袂走高。

5G基礎建設、5G手機換機潮、伺服器及車用電子等新應用帶動銅箔基板高頻高速材料需求強勁，加上各廠陸續調漲價格，推升銅箔基板廠5月營收。

由於高階NB、平板、桌上型電腦加速導入高階HDI技術，且伺服器布局發酵，台光電5月合併營收攀升至32.2億元，月增9.11%，年成長58.78%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為141.75億元，年成長39.47%。

台光電表示，黃石廠產能已達60萬張，且各廠全能生產及銷售，加上售價調整及產品組合更佳，營運可望逐季成長。

為因應客戶需求，台光電持續進行擴產，除計畫中的黃石廠第二期30萬張產能將於明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於明年下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

台燿過去一年營運深受大陸5G基礎建設腳步放緩影響，今年第1季更因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，單季稅後盈餘3.44億元，年減19.06%，單季每股盈餘為1.29元，不過台燿積極拓展歐美客戶，成果逐漸顯現，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿營運已現谷底翻揚。

台燿5月合併營收攀升至18.03億元，月增1.86%，年成長2.88%，創下單月歷史次高，累計前5月合併營收為82.66億元，年成長2.03%；由於台燿與其他銅箔基板廠一樣均已調漲價格以反應成本，預期台燿第2季營收及毛利率可望優於第1季，下半年業績成長可期。

至於聯茂5月合併營收為26.7億元，雖然月減0.7%，年成長6.4%，累計前5月合併營收為127.53億元，年成長20.81%；聯茂預估，第2季將優於第1季。

(時報資訊)