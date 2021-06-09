櫃檯買賣中心持續推動ESG相關指數化投資商品上櫃掛牌，除已有5檔ESG相關概念指數化商品上櫃，亦已審查通過ESG相關概念之債券指數計有2檔，預計於今年7月及8月上櫃掛牌。

近年隨著國際金融市場永續議題愈來愈受到關注，投資市場也在尋找能兼顧獲利與對人類永續發展有助益的商品。相較於過去單純著重在綠色金融，當前關注此議題的投資人更在意的是企業對環境的關懷、對社會及文化的考量，以及對公司治理的落實，進而，帶動ESG永續投資浪潮席捲全球，也讓相關商品快速成長。

為提供投資人參與上櫃公司永續投資的指數化商品，櫃買中心在5月上旬發布由櫃買中心與臺灣指數公司及中華民國企業永續發展協會合作編製的「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」和「特選上櫃ESG成長報酬指數」兩檔新指數，將分別由兆豐證券及元大證券推出相關的ETN商品，預計今年6月及7月上櫃掛牌。

櫃買中心表示，截至110年6月8日止，已有5檔ESG相關概念指數化商品上櫃，包括4檔ETF及1檔ETN，分別為「中信ESG投資級債ETF」、「中信低碳新興債ETF」、「凱基ESG新興債15+ETF」、「凱基ESG BBB債15+ETF」及「群益A50綠碳ETN」，另外也已審查通過ESG相關概念之債券指數計有2檔，分別為國泰投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場永續主權債券(不含中國)指數」及富邦投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上全球美元永續電信債指數」，預計於今年7月及8月上櫃掛牌。

(時報資訊)