伊雲谷(6689)2020年與客戶關係管理Salesforce（NYSE：CRM）合作，一年內躍升為Salesforce原廠銀級顧問夥伴。相比多數廠商需耗時三年以上才達成的任務，伊雲谷以台灣業界最快速度取得，在包含業績目標、客戶滿意度、團隊規模及技術能量等關鍵指標上，優異表現獲得Salesforce官方升等。

團隊成立未滿一年，伊雲谷Salesforce CRM顧問團隊即交出亮眼成績。團隊的指標性案例為協助上市消費性電子品牌商導入Salesforce會員360與行銷自動化服務，透過產品購買紀錄、官網會員紀錄與網站行為追蹤等用戶數據梳理會員旅程。

該公司透過流程規畫，協助客戶精準鎖定客群，並掌握各式社群管道與簡訊的觸及，改善會員售前、售中到售後的體驗，達成留客與提升客戶終身價值的目標。此外，團隊的服務產業也已涵蓋消費者電子產品、零售、食品經銷、新創及網路產業等，亦協助台灣上市櫃企業與公益團體導入Salesforce CRM。

展望未來，伊雲谷Salesforce CRM團隊除將逐步往海外布局，也將著手與伊雲谷內部專業技術團隊合作。伊雲谷雲端事業部總經理林儀說：「過去我們看見雲端趨勢，現在我們在雲端中佈局多雲趨勢。客戶可能是Microsoft 365的使用者，但儲存服務放在AWS S3，CRM則使用Salesforce。伊雲谷將持續超前部署進行多雲整合，未來不論客戶是Salesforce、SAP、AWS或是Microsoft的雲端使用者，伊雲谷都能為客戶的多雲環境提供最佳化的解決方案。」深耕AWS公有雲服務的伊雲谷自2019年起加大發展雲端服務應用，不只發展雲端AI、大數據等技術，更與Salesforce、思愛普（SAP）、甲骨文（Oracle）、國家儀器（NI）及微軟（Microsoft）結盟，加強推動企業客戶數位轉型的深度與廣度。

(時報資訊)