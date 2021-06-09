全台疫情三級警戒延長至6月28日，智慧餐飲科技業者iCHEF分析指出，餐飲業總產值持續低迷，3周以來周平均營收僅剩4月的近4成，預期未來3周營收可能會更接近新加坡去年封城8周時的走勢，還會有些拉回空間，然後持續到三級警戒結束。

iCHEF自系統資料庫抓出全國超過7000間餐廳，將自宣布第三級警戒後3周以來的數據，與4月份營運資料對比，追蹤疫情對於餐飲業的影響，並作為台灣餐廳的餐飲景氣走勢預期參考。

iCHEF指出，餐飲業總產值持續低迷，進入三級警戒後的3周，每周平均總營收分別僅達4月的38％、37％、39％，平均單店營收則為4月平均的44.4％、48.1％、49.6％，雖相對穩定且有緩和爬升跡象，但仍較4月周平均腰斬。

以點餐類別觀察，因第3周僅剩少數城市可提供內用，使全國內用營收較4月減少近90％，現場外帶總營收與4月相比均減少逾6成，分別減少65％、67％、65％。但與外送等通路相比，外帶營收占比逾7成，仍是總營收最大宗來源。

外送營收方面，iCHEF指出三級警戒後3周分別為成長36％、48％、41％，可能是餐廳或平台產能限制、消費者面對長期封城的開銷考量2因素，致使外送成長停滯。不過，線上外帶持續大幅攀升，至第3周已成長逾4倍。

總體而言，iCHEF指出，因現場外帶流失的損失太大，即便線上外帶與外送有明顯成長，整體店外消費仍低於4月水準，加上店內消費驟減90％，使餐飲業整體營收仍少達60％。而線上外帶雖然目前營收貢獻較低，仍是後續值得關注強化、推動持續成長的新通路。

對比新加坡封城8周走勢，iCHEF指出台灣餐飲業總營收爬升幅度目前仍較小，推測首波警戒原定5月28日結束，當周才宣布再延長2周，相較於一開始即宣布封城8周的新加坡，餐飲業和消費者面對長期和短期封城的心態和反應勢必不同。

展望後市，由於全台三級警戒延長到6月28日，iCHEF推測餐飲業未來3周營收可能會反映出更接近新加坡封城期間的走勢，且還會有一些拉回的空間，然後一路持續到三級警戒結束。

iCHEF共同創辦人程開佑指出，一些原歇業店家在發現警戒升級期間可能較預期長後，基於現金流考量決意重新開店「加減做」，但以月營收60萬元店家而言，獲利最低門檻約為原業績的7成，建議應做好至少半年的長期抗戰計畫，評估成本及營收再決定開店形式。

(時報資訊)