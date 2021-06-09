嘉義市9日至13日啟動「自熱區返鄉學子採檢專案」，今天首日在台中榮民總醫院嘉義分院建置的正壓檢疫亭共採檢11名學子，市衛生局表示，網路預約，依順序安排時段，分散人流，目前每日約10多人預約。

市衛生局長張耀懋表示，感謝醫院提供良好的場地，半開放、通風且有分流規畫，能讓採檢者保持社交距離，篩檢站規畫報到受理區、候檢區、採檢區等區域，受檢學生依指標動線接受篩檢，與一般入院的動線區隔。

市府表示，此採檢專案是因應新北市、台北市、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區返鄉的學生，可能是無症狀者而進行採檢，學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市，可以網路預約，免費PCR採檢，每天預計採檢120位。

市衛生局國民健康科長林秀猜指出，為避免排隊等候篩檢可能有群聚之虞，採檢一律網路預約，不接受現場掛號，預約後會通知預約者的採檢時段，且預約者的資料已事先網路填寫完成，從報到至完成採檢約3分鐘，受檢者當天下午可直接至全民健保行動快易通APP查詢採檢結果。

預約網址：嘉義市政府網站首頁／ COVID-19疫情資訊專區／COVID-19篩檢；https：／／www.chiayi.gov.tw／cp.aspx？n=7250

採檢地點：台中榮民總醫院嘉義分院。

採檢時間：6月9日到6月13日(含周六日)。

(中時 )