南韓知名性感辣模申才恩(신재은)，有著甜美臉蛋、32E火辣身材，在instagram有近242萬粉絲追蹤，近日她在社群平台上PO出一張泡溫泉畫面，又讓所有粉絲暴動。

申才恩自2019年升格人妻後，仍維持大膽的拍照風格，讓她的社群追蹤人數持續攀升已來到242萬，近日申才恩再挑戰極限美照，在社群上PO出全裸泡溫泉的照片，可以見到她頭髮全濕雙手捧著水畫面，尤其是舉起手來的高度恰好遮住雙球的重要部位，但這一動作讓申才恩炸出飽滿雙球，吸引了15萬人按讚，原來她會PO出尺度超大照片，是因近日她開始在個人創作平台發表開設帳戶，打著有著「18禁」內容來號召，月費50美金(約1400台幣)起跳分3個等級挑戰感官刺激，讓粉絲抖內後才看得到福利照。

而申才恩的大尺度美照也引來不少網紅追蹤按讚，PO出泡溫泉照更讓不少粉絲留言「太辣了」、「很性感」、「哇好漂亮」、「可愛的寶貝」、「有敏感内容」、「這個好大」、「美美滴」、「你看這水池，又大又圓又白」、「水水ㄟ」、「肉包子打我」、「手在低一點才能看水質」。

申才恩還沒成為網紅時只是普通的上班族，憑著凹凸有致的身材曲線而逐漸走紅，還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，她總是懂得利用自身優勢來創造話題，度假時在陽台PO出的3張上空美照，下身則是搭配著名牌短褲，就引起16萬人關注，即使已經成為人妻，仍不減在男性心中性感女神的地位。

(中時新聞網)