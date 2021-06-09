台股今(9日)開平震盪走低，指數一路向下，失守萬七，終場加權指數以16966.22點作收，下跌109.99點，成交值持續縮小至3984億元，解盲在即的高端疫苗雖爭議不斷，收盤拉出第2根漲停，收在250.5元。

美股周二漲跌互見，台股開盤以17082.52點、小漲6.31點開出後，開盤1分鐘指數隨即翻黑至17046.45點，盤勢在缺乏主流股帶動下震盪走低，不僅失守萬七大關，一路來到16907.43點，差一點連16900點都不保。

台積電ADR、聯電ADR周二(8日)收盤都下跌，電子權值股走勢疲弱，台積電開低走低，盤中一度觸及583元，下跌6元，聯電也觸及50.2元，下跌2元，聯發科則開低走高，盤中最高來到984元，上漲18元，面板友達、群創、彩晶雖試圖走穩，午盤後也都掉到平盤以下。

傳產股今日也無力撐盤，航運族群的長榮雖然有亮眼的財報利多支撐，但尾盤也翻黑，鋼鐵、造紙族群也呈現回檔走勢。

(中時新聞網)