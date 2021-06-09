知名文創公司「頑石創意」林姓負責人，向李姓金主借資1000萬元，事後雙方發生糾紛，李控林女背信不起訴，但林女控告李男傳訊「清明節去公司找你」、「殺人的心都有了」以及殺母砍頭案新聞連結，並與曾姓友人到公司破壞玻璃門，台北地檢署依恐嚇危害安全、毀損罪起訴李、曾2人。

起訴指出，頑石生活、頑石創意林姓負責人2018年8月以頑石生活公司名義與李男簽約，向李借資1000萬元，林女以頑石創意為連帶保證人，以及頑石生活股票667張交給理鼎投資公司保管作為擔保品。

由於林女2019年7月取回擔保品，引發李不滿，李認為林女未依約給付利息及返還本息，讓他因故無法返回香港，生活陷於困難，遂於去年4 月以微信傳訊恐嚇林女「清明節那天我會再去公司找你」、「我連房租都交不起，殺人的心都會有了」。

去年9月1日，李因財務爭議與林女仍無共識，到林女頑石生活公司，踹玻璃門，恫嚇林女。隔天下午李男與曾姓友人再赴頑石生活公司，扯壞玻璃門，李並對頑石員工恫稱；「今日只是破壞大門，下次就是弄員工」員工即向林女回報。

去年9月4日，李男再以LINE傳訊林女「台灣除了詐騙，毒品、殺人的也有」，並傳送男殺母砍頭案的新聞連結給林女，令林女心生畏懼，報警提告。

(中時 )