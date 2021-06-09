大S（徐熙媛）上周六傳出因不堪老公汪小菲多次放話，使她忍不住透露已經在準備離婚，消息一出震驚粉絲，大S與婆婆張蘭的關係也引發外界討論。今年3月汪小菲才和大S慶祝結婚10周年，當時張蘭錄影片祝兒子婚姻長長久久，如今被瘋傳，張蘭片中還特別強調希望兒子對媳婦好一些，似乎早知道兒子、媳婦常起口角。

大S上周拋出震撼彈宣布打算離婚，不久就被網友發現她已取消對汪小菲的關注，似乎鐵了心斬斷10年婚，外界除了認為主因跟汪小菲常失言有關，也猜大S是否有婆媳問題，S媽則否認此事，表示大S和張蘭分居兩地，不可能不合，也強調張蘭平時很疼大S，大S也會常常關心婆婆身體，兩人常互相想念。

張蘭先前祝汪小菲結婚10周年影片瘋傳。（圖／翻攝自秒拍）

今年3月，汪小菲分享和太太慶祝結婚10周年的照片，更曬出送給大S如「鴿子蛋」的鑽戒，甜蜜寫下：「老婆，小女孩兒，十週年快樂，再過十年希望你還是願意」，如今傳出婚變，張蘭當時慶汪小菲結婚10周年的影片引發討論，張蘭語重心長說她只是陪汪小菲半輩子的人，「媳婦才是陪你一輩子的人，永遠要記住疼媳婦、愛媳婦，盡一個男人的責任喔！」

張蘭提醒兒子要多疼媳婦。（圖／翻攝自秒拍）

張蘭在影片中先說，昨晚看到兒子和媳婦躺在床上錄影片問候她，讓她開心的一晚沒睡，還把過去老照片翻出來看，希望兩人婚姻和和樂樂、白頭偕老，「媽準備參加你們的銀婚、金婚、鑽石婚」，並提醒汪小菲為了家庭、為了事業要全力拚搏，最後更要兒子要記得疼媳婦，畢竟另一半才是陪他走一生的人，引來網友笑說：「蘭姐演技太好了」、「有點尷尬」、「沒啥可笑的啊，老一輩玩段視頻都這個樣兒吧」、「那些話挺誠懇的呀，不必拿網上的話要求長輩吧​」。

(中時新聞網)