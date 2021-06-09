邱澤、許瑋甯主演的國片《當男人戀愛時》票房賣破4億台幣，11日將在大陸上映，上月20日大陸引進片商在電影官方微博公布預告片，片中操著一口流利台語的邱澤，被重新配音成普通話版本，還流露著濃濃的北京腔，讓粉絲和影迷傻眼崩潰「台味不見了」，紛紛留言想看原音版本，片方再推出最新的「終極版預告」，這次是原汁原味的台語重現，影迷興奮感謝片方聽到他們想看台語原音版本的聲音，表示「我沒有看錯也沒有聽錯吧，是原音啊」、「念念不忘必有回響」、「我一定多刷幾遍來感受一下台味十足的邱澤啊！」、「十遍起刷！喜大普奔」。求證大陸片方，表示正式上映時會有雙語版，台語原音或大陸配音在戲院都有，至於具體放映哪個版本，會讓電影院自己選擇場次與版本。

而電影即將在大陸上映，主創因疫情影響無法到大陸宣傳，已有預錄宣傳影片，監製程偉豪、金百倫和導演殷振豪都表示懷著開心期待的心情，「但目前比較多的心思都放在居家的防疫工作，希望大家一切健康。」

(中時 )