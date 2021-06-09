周二美國總統拜登（Joe Biden）與共和黨參議員卡皮托（Shelley Capito）針對1.7兆基礎建設計畫談判破局，連帶影響今（9日）台股鋼鐵族群走勢，早盤重挫近4%，引起網友們熱議，有內行人分析指出，鋼鐵類股突然受重創，跟拜登基礎建設計畫受阻脫不了關係。

CNBC報導，拜登為推動基礎建設計畫順利進行，先前已將2.25兆美元提案規模調降至1.7兆美元，希望能爭取共和黨與民主黨內部反對人士的支持，同時拜登持續與共和黨談判代表卡皮托進行斡旋。

然而白宮發言人Jen Psaki周二發出消息證實，雙方初步談判破裂，對此感到相當失望。卡皮托提出的基建規模只剩下3300 億美元，與拜登的1.7兆有段不小落差。

接下來基礎建設計畫的談判將轉移至兩黨小組，共和黨與民主黨各派代表進行磋商，盡量取得平衡，先前兩黨小組也曾提出替代方案，成本約為拜登的一半，略超過1兆美元。

隨著基礎建設利空消息傳出，台股今（9日）鋼鐵類股也受到影響，早盤大跌近4%，中鋼一度重挫逾3%，大成鋼、中鴻等個股也一度出現超過4%跌幅，引起PTT網友們熱議。

網友紛紛留言表示，「糟糕啦，基建類股堪憂啊」、「韭菜快逃啊」、「鋼鐵不要再騙了，給我下去」、「海水終於要退潮了嗎？」、「拜登在幹嘛，預算越砍越少」、「預算越來越低，直接大利空」、「這次是誰沒穿褲子」、「預算大縮水，慘了」。

儘管如此，還是有人認為基建案一定會通過，只是價碼上的差異而已，「當初開那麼高就是要給他們砍的」、「談判不順利早就是預期中的事，就像國民黨也不會讓民進黨好過啊」、「放心，一定會過」、「政客都喊一個不可能的價格讓你殺」、「雖然相對高檔，但找不到像樣的下殺理由」、「跟紓困案一樣，最後都會過啦」。

然而美國基建類股並未受到劇烈衝擊，盤後仍維持漲勢，大陸鋼鐵族群與原物料同樣維持高檔狀態，華菱鋼鐵、山東鋼鐵、重慶鋼鐵及寶山鋼鐵都維持平盤至1%左右的漲幅。

(中時新聞網)