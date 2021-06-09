櫃買中心9日表示，為因應疫情及配合政府防疫措施，上櫃及興櫃公司自5月24日至6月30日期間停止召開股東會，延期至7月1日至8月31日召開，統計上櫃及興櫃公司計1,013家（上櫃763家、興櫃250家）延期召開股東會，截至6月8日有62家上櫃公司及28家興櫃公司已公告新股東會開會日期。

櫃買中心指出，為協助上櫃及興櫃公司調整股東會召開日期之相關資訊揭露與申報，已製作問答集置於官網，另於首頁以跑馬燈供公司及投資人點閱參考。此外，亦將持續關注上櫃、興櫃公司與投資人所可能碰到或關心之相關問題，即時更新前揭問答集。

上櫃、興櫃公司雖另擇期召開股東會，惟股東會召開前應辦理之各事項，皆依「原」股東會日期之相關時程進行，不影響「原」股東會停止過戶之股東名簿所載股東之權益，且投資人電子投票期間亦未變動，櫃買中心亦呼籲投資人多利用電子通訊行使表決權等股東權利，除減少群聚機會、降低風險外，亦可落實股東行動主義。

上櫃、興櫃公司後續召開股東會時，仍應配合政府防疫政策，採取相關之防疫措施（如加強會場清潔與消毒、保持場地通風等），為防疫盡一分心力，並保障參與者之健康與安全。

(工商 )