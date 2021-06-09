高通致力於打造物聯網生態系，至今已有逾13,000個物聯網客戶，協助加速數位轉型與連網產品開發，高通今(9)日宣布，為拓展對物聯網生態系的支持，推出七項全新解決方案，包括高通QCS8250、高通QCS6490／QCM6490、高通QCS4290／QCM4290，以及高通QCS2290／QCM2290，以協助讓新一代物聯網裝置進一步擴散與普及。

高通推出的最新物聯網解決方案專門用於滿足日益成長的物聯網生態系針對特定區隔市場的需求，包括運輸與物流、倉儲、視訊協作、智慧型相機、零售、醫療保健等產業，前述七項全新物聯網解決方案，為一系列智慧型裝置與連網解決方案提供廣泛的功能，且具延長的硬體壽命、更多的軟體選項，可實現達至少八年以上的長期支援。

高通技術公司資深副總裁暨連網智慧系統部門總經理Jeff Lorbeck表示，高通擁有獨特的優勢，使高通能以系統層級的方法帶領物聯網生態系發展。加上最近推出的高通315 5G物聯網數據機，這些全新的物聯網解決方案進一步彰顯我們對推動全球數位轉型的承諾，提供各種解決方案產品組合以協助工業與企業物聯網應用轉型，達成尖端的效能表現與順暢無縫的連網能力。我們相信科技的力量能使生活更為豐富，透過專用的創新與解決方案，支持生態系重新構想人們連結、工作與溝通的方式，此次推出的全新物聯網解決方案象徵著朝這一目標邁進的重要一步。

高通QCS8250、高通QCS4290／QCM4290與高通QCS2290／QCM2290解決方案皆已上市，高通QCS6490／QCM6490解決方案預計將於2021下半年上市。

(時報資訊)