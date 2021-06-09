行政院紓困4.0本週開始，眾多計時工作的PT人員，卻找不到任何可紓困方案。市議員陳淑華為民請命說，PT計時工作人員是職場弱勢族群，工作沒底薪疫情期間沒做就沒錢，生計頓失所依；政府應儘速針對數十萬廣大計時工作人員提出紓困方案。市府勞工局強調，已行文中央勞動部盼能擴大紓困對象。

陳淑華指出，近日接到許多行業的PT計時人員陳情，指PT人員是勞工中非常弱勢的一群；各行各業中多少聘有部分工時人員，以排班工作時數計薪，有工作才有薪水，沒排班就沒有薪水。

陳淑華表示，餐飲業的計時工作人員陳情，平日依排班工時上班，每天上班幾小時，薪資原本就不多。疫情三級警戒後，營業幾乎停擺，營業狀況只剩二、三成，PT人員就減少排班或沒有排班，沒有排班就沒有工作就沒有收入，生計停擺。

火鍋店計時人員說，勞保加保在公司，火鍋店營業幾近停擺，營業額鋭減可以紓困，PT人員原本就沒有底薪，他們現在減少排班，沒有做公司就不必發給他們薪水，小店面營業鋭減可以紓困；但PT人員收入頓失卻無法申請紓困，讓他們成為疫情紓困下的孤兒。

陳淑華說，某公司計時人員接觸確診病例被匡列居家隔離，沒有排班，就沒有薪水可以領。不像正職工作人員，居家隔離還可以領薪水，PT人員就得「吊鼎」。甚至公司在居隔期滿就請他先不要排班，然後順勢就叫他離職，且不發非志願離職。在三級警戒下，被迫離職沒有薪水也沒任何紓困，被逼到走投無路。

勞工局強調，市府正全力配合中央推出「安心即時上工計畫」，提供市府機關共约1200個短期工作機會；並推出「非自願失業勞工生活補助及其子女就學補助」、「協商減少工時生活困難補助」等，協助勞工暫度難關；對於「打工兼職」民眾面臨減班、減時數問題，已行文中央勞動部盼能擴大紓困對象，協助基層勞工的家庭生計。

(中時 )