廣州市9日疫情防控新聞發布會通報，5月21日至6月8日24時，本輪疫情廣州市累計報告115例境內感染者，確診病例106例、無症狀感染者9例。加上佛山累計報告的10例以及茂名和湛江分別報告的1例，此輪廣州市「荔灣疫情感染鏈」已在廣東省增至127人。疫情最嚴重的荔灣區，已自6月8日起，對封閉和封控管理區域內9條街道的全體居民，再次進行核酸檢測。

大陸國家衛生健康委官方網站消息，6月8日0-24時，大陸各地報告新增確診病例16例，其中境外輸入病例8例（北京2例、上海2例、四川2例、福建1例、廣東1例），本土病例8例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例（均在上海）。

據統計，此輪疫情自5月21日廣州市荔灣區出現第一位本土新冠肺炎確診病例以來，截至6月8日24時，廣州市在本次疫情中累計報告115例陽性病例。加上佛山累計報告的10例以及茂名和湛江分別報告的1例，本輪廣州荔灣疫情感染鏈在廣東省已經增至127人。

澎湃新聞報導，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，6月8日0時至24時，廣州市新增7例境內確診病例，均從密接者中主動排查發現，最小4歲，還有一名5歲，軌跡涉及幼兒園等地。此外還有1例由原無症狀感染者轉為確診病例。8日新增這7例境內感染者，4例在荔灣區白鶴洞街封閉區，1例在荔灣區東沙街，2例在南沙區珠江街，均與此前陽性感染者有關聯。

5月21日至6月8日24時，本輪疫情全市累計報告115例境內感染者，確診病例106例、無症狀感染者9例。

根據市疫情防控指揮部第18號通告要求，自6月7日起，關停廣州全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場，全市餐飲場所、醫療機構等重點場所實行掃碼進場。

陳斌指出，關於核酸大排查情況，為全面落實疫情防控工作，及時切斷病毒傳播鏈條，會根據需要，對重點地區人群進行多輪核酸篩查。其中，荔灣區已於6月8日起，對封閉和封控管理區域內9條街道的全體居民再次進行核酸檢測。

(中時 )