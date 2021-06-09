端午節是大陸今年上半年最後一個小長假，經歷了史上最火熱的「五一」假期後，端午假期大陸國內旅遊市場持續看好。來自各大旅行社資料顯示今年出遊人次預計達到1億。其中更以周邊出遊為主流，包含民俗文化、親子度假、紅色旅遊路線受到青睞。

另據驢媽媽發佈的《2021端午小長假出遊趨勢報告》也顯示，今年大陸端午假期，中短途周邊遊是遊客首選，出遊時間以2到3天為主。平臺上有超過7成遊客選擇和家人一起出遊；同時也有部分遊客選擇了2到3天的國內熱門地自由行與單機票產品，預訂旅客族群以「95後」、「00後」為主。

據人民網報導，除了周邊遊，「酒店式度假」也成為消費者出遊的另一大改變。選擇一家度假型酒店，以酒店為目的地進行長達2到3天的深度旅行，吃住玩一站式消費的「酒店式度假」受到歡迎。依照攜程數據顯示，端午節周邊酒店的預訂量較2019年同期增長約三成。

而值得一提的是，相比今年大陸「五一」假期，出遊品質再度升級，端午節預訂高星酒店占比近5成，較「五一」期間4成更提高近1成。

(旺報 )