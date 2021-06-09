北韓4月宣布不參加7月舉行的日本東京奧運，國際奧林匹克委員會（IOC）在理事會上決議，將北韓的參賽名額重新分配給其他參賽國家或地區。

北韓體育省營運網站「朝鮮體育」4月6日宣布北韓將不參加7月舉行的東京奧運，表示是考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，站在保護選手的立場做出這項決定。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，IOC於8日在瑞士洛桑召開線上理事會，會中決議，將北韓的參賽名額重新分配給各參賽國家或地區。

IOC表示，北韓至今未正式通知不參賽，雖持續與北韓方面交涉，但研判北韓將缺席東奧。

由於距離東奧開幕不到50天，IOC認為「已無法再等」，決定重新分配北韓參賽名額，讓替補參賽的其他國家或地區選手能夠進行參賽準備。

北韓過去也曾缺席1964年東京奧運，並抵制1984年的洛杉磯奧運和1988年的漢城（首爾）奧運。

另外，共同社報導，IOC理事會也決定，將由來自阿富汗、南蘇丹等11個國家的29名運動員，組成難民代表團參加東京奧運。

2016年里約奧運首次嘗試組成難民代表團，當時由4個國家的10名運動員，以特殊身分參加3個比賽項目，東京奧運則大幅增加人數，達到上屆的約3倍。IOC規劃2024年的巴黎奧運也將籌組難民代表團。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100609

(中央社)