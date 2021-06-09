中國人民銀行網站6月8日，發佈《中國區域金融運行報告（2021）》指出，目前我國經濟呈現穩定恢復態勢，穩中加固、穩中向好。也要看到，國際經濟金融形勢仍然複雜嚴峻，外部環境仍存在諸多不確定性，下一步，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把服務實體經濟放在更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係

同時該《報告》也指出，大陸經濟展現強大韌性，區域協同發展穩步推進，包含如京津冀、長三角、粵港澳大灣區所在的大陸省份，對全國經濟增長貢獻率達49.3％，城市群引領作用持續增強。

據《上海證券報》引述該《報告》顯示，投資結構繼續改善，高技術產業和社會領域投資增長較快。2020年大陸全年高技術產業投資、衛生等社會領域投資增速，分別快於全部固定資產投資7.7個、9個百分點；東部、西部和東北地區固定資產投資，也分別比上年增長3.8％、4.4％和4.3％。

另在製造業投資和基礎設施補足弱勢的力道較大；中部地區克服疫情影響，固定資產投資實現0.7％的正增長。

(旺報 )