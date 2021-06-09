嘉義城隍廟看到弱勢家庭的需求，8日傍晚送來價值182萬元的大量防疫物資和民生用品給嘉義縣物資銀行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義城隍廟看到弱勢家庭的需求，8日傍晚送來價值182萬元的大量防疫物資和民生用品給嘉義縣物資銀行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行發放物資給民眾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行發放物資給民眾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受疫情影響，嘉義縣物資銀行勸募物資量銳減，申請物資配給的家戶數卻變多，嘉義城隍廟看到弱勢家庭的需求，8日傍晚送來價值182萬元的大量防疫物資和民生用品給物資銀行，希望讓弱勢朋友不再甘苦。

受到疫情影響，各行各業遭受衝擊，許多弱勢家庭因此收入銳減，甚至失業，導致生計陷入困境，向物資銀行申請配給物資變多，加上各界捐贈趨緩，物資銀行服務量能受到波及，嘉義城隍廟感受到弱勢家庭受疫情所苦，特別捐贈洗手乳、酒精乾洗手等防疫物資，以及泡麵、麥片、罐頭等民生物資給嘉縣。

嘉義城隍廟董事長賴永川指出，嘉義城隍廟做公益不分縣市，弱勢有困難，城隍廟就盡量做，讓弱勢朋友不再甘苦，也祈望疫情早日遠離，大家都能平安過好生活。

縣長翁章梁表示，面臨國內疫情嚴峻，各單位都投入防疫工作，弱勢民眾面臨這一波疫情衝擊，更是影響到工作收入，非常感謝嘉義城隍廟及時捐贈物資，協助弱勢民眾渡過困境，特別頒贈感謝狀予以感謝。

社會局也感謝嘉義城隍廟的善心，弱勢家戶一定深深感受到社會溫情，社會局也會持續關注弱勢家戶需求，確保物資銀行有充足的服務量能，更期待城隍廟的拋磚引玉能讓各界一同站出來守護弱勢。

縣府表示，近期捐贈的單位包括民意代表、基金會、企業、醫院、人民團體及個人等，截至110.06.08共計32筆，捐贈指定單位以消防局、警察局、衛生局及嘉義縣物資銀行居多。

(中時 )