午後雷陣雨開始發展，16縣市發布大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局下午1點40分發布北北桃竹苗中投雲、嘉南高屏、宜花東16縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天全台山區及南投、嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天台灣仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，各地上午大多為多雲到晴，不過午後仍會有明顯的雷陣雨發展，尤其各地山區午後降雨機率高，對流雲系也機會向嘉義、臺南、高雄的平原地區擴展，午後雷陣雨出現時，容易有局部大雨及短時強降雨，提醒大家中午過後要特別留意天氣的變化；另外在東南風影響下，花東地區、恆春半島偶爾也會出現局部的短暫雨，不過降雨時間不會太長；而溫度部分，各地高溫約30至33度，不下雨時仍是屬於悶熱的天氣

氣象局提醒，這幾天山區容易出現較大雨的驟雨，同時過去幾天山區已也累積較多雨量，土石容易鬆動，山區活動請特別安全。

(中時新聞網)