女躲後車廂進摩鐵和4男開毒趴遭查獲全送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

女躲後車廂進摩鐵和4男開毒趴遭查獲全送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

躲後車廂進摩鐵開毒趴 業者怒批:害我們被罰求償到底

賴姓女子等4男1女疫情仍擋不住毒癮，9日凌晨群聚桃園一間摩鐵開趴，還為了規避群聚限5人以下的禁令訂2間房，甚至躲在後車廂進旅館，警方上門臨檢查獲，業者氣得當場大罵：「太過分！害我們被罰一定會求償到底！」全案依毒品罪嫌送辦，並送衛生局裁罰。

桃園警分局中路所員警9日凌晨2點多，到桃園一間摩鐵執行防疫查察臨檢勤務時，聽到某房間傳出震耳欲聾音樂聲，且門口散發異味，立即敲門請房客配合，當場查獲4男和攙有K他命的菸頭等香菸殘渣。

員警追問並四處查看，驚見還有30歲的賴姓女子躲在陽台，已違反群聚限5人以下的禁令，一行人才坦承相約開趴狂歡，為了規避群聚規定，由4男分開兩間房間，再由張男駕車外出，讓賴女躲在後車廂進入汽車旅館，就是為了瞞過櫃台人員。

「你知道你們這樣是害到我們？」摩鐵經理獲悉當場開罵，強調為了防疫大家都謹慎小心，入場時櫃檯都有提醒不能超過4人，怒批太過分，「到時候如果害我們被罰，我們公司一定跟你們求償！」

警方現場也查獲毒品K他命30小包等違禁物品，將5人全依毒品罪嫌送辦，並依規定製作紀錄表，移請桃園市政府相關單位開罰。

觀旅局指出，三級警戒開始即要求汽車旅館業者，將相關視聽設備拆除，且公告若提供群聚會依觀光發展條例裁罰15萬元，杜絕任何破口，將調查業者是否知情不報，違者一定嚴懲，若不可歸責業者，仍會提醒警惕。

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(中時 )