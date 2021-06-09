本土疫情居高不下，各級學校皆改採遠距教學，為了帶領學童認識新冠病毒，國際醫療人道組織無國界醫生（MSF）推出《面對新冠肺炎，我們應怎麼辦？》兒童互動圖書，融合新冠肺炎衛教知識和英文學習遊戲，讓孩子建立衛教知識與自我保護的能力，更能習得與時事相關英文單字，寓教於樂。

新冠疫情已在全球延燒超過1年，「勤洗手」「戴口罩」「保持社交距離」等衛教口訣，即便人人琅琅上口，但卻不一定能切實執行，而幼年孩子更是活動力強，對環境充滿好奇，可能在大人不注意時，用手東摸西摸，令爸媽感到十分困擾。

無國界醫生組織表示，之所以推出《面對新冠肺炎，我們應怎麼辦？》一書，乃是想藉由英文拼字、情境閱讀、連連看遊戲，以及關照心理健康的心情分享等活動，帶領孩子們認識新冠肺炎，以及複習正確洗手和戴口罩的方法。

無國界醫生組織特別提到，該著作不僅重視互動性，更從英語學習作為出發點，不僅讓孩子認識「冠狀病毒」的英文單字，也在書中引領學童，用英文描述最基本的個人清潔，像是如何保護自己免受感染，還有正確洗手的方式，還有確診相關症狀，內容編纂在於讓孩子認識病毒，加強防疫衛教知識。

無國界醫生組織也指出，鼓勵家長或老師可線上取得圖書，推薦給大小朋友作為居家防疫時光的良伴。

(旺報 )