廣州市9日召開記者會，會上指出，截至8日，本輪疫情廣州市累計報告115例感染者，包括確診病例106例、無症狀感染者9例，廣州市今（9日）出現最小年齡的感染者，為一名僅4歲的孩童。荔灣區已於8日起，對封閉和封控管理區域內9條街道的全體居民再次進行核酸檢測。

大陸過去一日新增16例新冠肺炎確診病例，8例本土確診個案全部在廣東省。5月21日至8日24時，廣東本輪疫情全市累計報告115例感染者，確診病例106例、無症狀感染者9例，廣州市於今（9日）出現最小年齡的感染者，為一名年僅4歲的孩童，常住廣州市南沙區珠江街道嘉安花園，為5日無症狀感染者的密切接觸者。

會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，8日0時至24時，廣州市新增7例境內確診病例，均從密接者中主動排查發現。此外還有1例由原無症狀感染者轉為確診病例。8日新增這7例感染者，4例在荔灣區白鶴洞街封閉區，1例在荔灣區東沙街，2例在南沙區珠江街，均與此前陽性感染者有關聯。

根據廣州市疫情防控指揮部第18號通告要求，自7日起，關停全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場，全市餐飲場所、醫療機構等重點場所實行掃碼進場。

關於核酸大排查情況，陳斌介紹，為全面落實疫情防控工作，及時切斷病毒傳播鏈條，會根據需要，對重點地區人群進行多輪的核酸篩查。其中，荔灣區已於8日起，對封閉和封控管理區域內9條街道的全體居民再次進行核酸檢測。

(中時 )