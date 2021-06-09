日月潭伊達邵碼頭附近居民，擔心端午連假，遊客群聚來看水位回升，恐成防疫破口，建議將碼頭封閉。（南投縣渡船遊艇商業同業公會提供／黃國峰南投傳真）

日月潭近期水位因梅雨而上升，目前尚未封閉的伊達邵碼頭附近店家、居民，擔心端午連假將至，民眾會來碼頭看水位回升，恐遊客群聚造成防疫破口，建議封閉碼頭，南投縣渡船遊艇商業同業公會，9日行文日管處，日月潭風景區管理處表示，公會與伊達邵地區居民有這樣的需要，會尊重民意封閉碼頭。

全國疫情遲未降溫，中央流行疫情指揮中心呼籲少出門，日月潭因之前乾旱，水位下降，加上疫情，已少有遊客，不料近期兩波梅雨外加一個颱風，水位上升，又湧入不少遊客，之前還因此造成朝霧碼頭的停車場停滿車子，現端午節連假又將至，擔心又有大批遊客群聚，恐成防疫破口。

南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生表示，之前因為水位下降，登船浮排下降，遊艇無法停靠，及安全因素，潭區4大公有碼頭有3個早已封閉，僅存伊達邵碼頭，留有一浮排，供團客包船上下，但因疫情嚴峻，三級警戒，因群聚疑慮，也已無法接客，現因水位回升，擔心端午連假，遊客又跑來碼頭群聚，看水位回升，附近居民都很擔心，要求伊達邵碼頭必須封閉，公會9日行文日管處建請封閉碼頭，以免造成防疫破口。

日管處指出，因伊達邵碼頭附近商家、居民較多，防疫期間大家不希望看到遊客群聚，既然居民有疑慮，日管處也會配合積極辦理，之前因水位下降，其他3個碼頭均已封閉，僅留伊達邵一個浮排供業者團客包船使用，現遊艇公會顧及防疫與地方需求建議關閉，管理處會配合辦理。

(中時 )