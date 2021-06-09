「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣膜狹窄進行瓣膜置換手術，與病魔搏鬥，不幸離世，享年44歲，留下丈夫辛龍和女兒「霓霓」。而今天（9日）是劉真46歲冥誕，與她有20年交情的閨蜜楊麗菁則在深夜曬出劉真生前的美照和一張跳舞天使的手繪畫像，楊麗菁發文訴出對劉真的思念，讓網看了都很難過。

楊麗菁在今凌晨12點一到，就在臉書曬出劉真生前的美照，以及一張手繪畫，上頭是一位身穿白色舞衣的女孩優雅地跳舞，右下角還有楊麗菁本人的簽名，應該是楊麗菁思念劉真，藉由畫畫來抒發對摯友的想念。

楊麗菁曬跳舞天使的手繪畫像，來表達對劉真的思念。（圖／取材自楊麗菁-粉絲團臉書）

同時，楊麗菁也感性寫下：「6月9號～想念日子，這是妳離開之後的第二個生日，每年到了這個時候，總是想起和妳一起的點點滴滴。貼心、善良的妳，籌辦很多不一樣的聚會，讓我們都有一個非常難忘的回憶。知道妳已經在另外一個國度，當無憂無慮的仙女」，楊麗菁仍很思念劉真「妳的美、妳的善，你的真！」

楊麗菁最後並以劉真的名字，寫下藏頭詩「劉 在我的心裡成為永恆！真 心的好姐妹生日快樂！」雙姝真摯的姊妹情，讓網友看了都很不捨又難過。

楊麗菁與劉真有20年交情，雙姝擁深厚的姊妹情。（圖／本報系資料照片）

而辛龍自從去年痛失愛妻劉真後，仍走不出喪妻之痛，至今都沒有公開活動，辛龍的臉書自從2月適逢除夕夜發文「牛年來了」之後，就沒有再更新，也讓外界都很擔心辛龍的身心狀況。

(中時新聞網)