中能發電公司完成與風機供應商Vestas簽署中能離岸風場最終風機供應合約簽署，合約包含中能風場離岸風機設計、製造、安裝、試車，以及營運後的風機服務與可用性協議。

Vestas完成簽署的最終風機供應合約，其中涵蓋了葉片、扣件、輪轂、塔架等超過14項離岸風機關鍵零組件的在地化項目。

中能風場是由哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中鋼公司共同成立，中能風場位於彰化外海約10公里處，風場設置面積約36.5公頃，已於2018年5月通過經濟部能源局遴選，獲配取得300MW併網容量。

(工商 )