縣長楊文科（左）到寶山鄉新豐宮視察，確保快篩站安排好動線規畫。（羅浚濱攝）

寶山鄉一家3口染疫確診，與苗栗京元電子有關，縣府啟動快篩部隊9日前進寶山鄉新豐宮，為有疑似症狀或接觸史的鄉民快篩，縣長楊文科到場視察，確保快篩站安排好動線規畫，避免民眾因等候，增加群聚感染風險，快篩286人中有1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。

楊文科表示，新竹縣身為「竹竹苗防疫作戰聯盟」的一員，縣內也有許多在京元電子工作的民眾，為及時圍堵疫情擴散，特別安排快篩部隊前往寶山新城社區，解除民眾疑慮。

楊文科並說，新竹縣共有3組行動快篩部隊，未來如發生類似案件，經由衛生局評估，若風險程度較大，將派快篩部隊前往當地社區，也感謝台北榮總新竹分院、鄉公所、衛生所及警方持續協助。

寶山鄉長邱坤桶表示，來篩檢的民眾大部分來自確診者足跡曾到過、人口較密集的新城村，及鄰近京元電子的寶斗、深井地區，公所會持續安排全鄉消毒作業，讓居民更加放心。

榮總新竹分院院長彭家勛說，快篩部隊與當地村鄰長協調安排動線後設置快篩站，並確保護理人員零接觸，提供預約民眾報到、採檢，減少接觸交叉感染風險。

現場民眾都能遵守相關規定採檢，快篩抗原檢測約15分鐘後可得知結果，如為陽性將再進行核酸（PCR）篩檢，快篩人數共286人，有1人快篩陽性，已PCR採檢，若檢驗為陽性，衛生局會以電話聯繫，安排住院。

新竹縣政府10日也將在峨眉鄉富興村的隆聖宮進行快篩服務，提醒居民如果有篩檢需求，需要記得攜帶身分證及健保卡，同時也要先向峨眉鄉衛生所預約，電話5800314，前來篩檢時也要確實戴好口罩、消毒雙手。

(中時 )