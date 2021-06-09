好心肝診所偷打疫苗重罰200萬！ 柯文哲秒認錯 坦言有疏漏送政風調查

台北市長柯文哲6日宣布將台北市民免費打疫苗，好心肝基金會執行長粘曉菁就在臉書發文，要北市府開放基層診所打疫苗，怎料如今遭爆好心肝診所8日半夜趕打AZ疫苗給一般民眾，引起民進黨團質疑有特權。好心肝基金會董事長、肝病防治基金會董事長許金川更被起底，是柯文哲的恩師，柯爸柯媽也曾出席基金會活動，雙方交情匪淺。

北市中正區「好心肝診所」爆連夜幫一般民眾施打AZ疫苗，疑似有特權，及趕著消化北市疫苗庫存嫌疑。而粘曉菁則被挖出，6日曾在臉書上呼籲北市府，應趕快開放基層診所可施打疫苗，基層診所可幫忙，「We can help！」豈料北市副市長黃珊珊即證實，5月27日開始的確有分發相關疫苗到合約診所去。

此外，根據《獨立評論》媒體曾報導，許金川是柯文哲的恩師，而肝病防治基金會也因購買仁愛路精華地段整段大樓引發爭議。令北市議員炮轟，要求柯在9日下午3時30分記者會說清楚、講明白！

(中時 )