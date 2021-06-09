東森(2614)旗下轉投資東森購物5月合併營收創歷史同期新高，今日多頭人氣旺盛，股價收在漲停板22.15元，買單高掛8.8萬張。

東森國際旗下轉投資東森購物前5月合併營收達113.7億元，年增率20%，每股稅後純益6.71元，較去年大幅成長達45%；5月份合併營收23.6億元，創歷史同期新高，年增率18%，獲利1.43億元，年增率達22%，業績穩定成長。受疫情影響，民眾在網路平台上購買需求大增，東森購物網5月營收9億元，年增率62%，去年11月收購的熊媽媽買菜網，5月較4月業績更大幅成長91%。

隨著疫情升溫，東森購物在防疫商品、食品、民生用品銷量都呈現倍數成長，其中5月以防疫物資口罩、面罩、護目鏡及酒精較四月份業績成長17倍最多，年成長更高達21倍，其次米麵、生鮮食品較四月成長482%，因應居家班上課等需求，電腦視訊等商品成長 207%的，而民生必需品，每次必引起搶購的衛生紙年成長率也高達 346% 。

東森購物網旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數達1萬件，根據東森購物網觀察，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，統計業績已成長4~5倍，消費者大多訂購蔬菜、肉類及特色熟食為銷售類別前三名，因疫情影響，蔬菜類銷售額較4月份成長4.2倍，肉品及特色熟食也分別有4倍及3.5倍的成長，顯示民眾受疫情影響，買菜習慣逐漸改變，由實體轉為線上訂購。

(時報資訊)