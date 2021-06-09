宏正(6277)5月份合併營收自結數為新台幣4.08億元，較去年同期成長20%；全年合併營收自結數為新台幣20.39億元，較去年同期成長10%。宏正旗下產品線已從4月起調漲5～10%，去年併購的機櫃業務也直接從10%起漲，公司看好專業影音產品線訂單逐步增溫，第二季前2個月營收年增都有雙位數。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期成長57%、USB週邊設備較去年同期成長49%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長18%、5%及47%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期成長7%、USB周邊設備較去年同期成長18%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長17%、4%及2%。

宏正今天也宣布，捐贈呼吸器與骨針醫療設備予新北市立聯合醫院三重院區，包括3組Airvo 2呼吸器及2組EZ-IO骨針設備，協助COVID-19患者穩定病情並降低醫護人員感染風險。

新北市立聯合醫院三重院區現已指派為新北市應變醫院，並設有社區篩檢站，目前已暫停各項常規性檢查及復健治療等服務，以專責救治COVID-19患者。疫情升溫期間，應變醫院的醫療設備齊全與否成為搶救更多病患的關鍵，面對目前醫療資源緊繃狀態，宏正接獲三重院區的緊急需求後，立即決議捐贈3組Airvo 2呼吸器及2組EZ-IO骨針供醫護人員運用。呼吸器的經鼻高流量氧氣療法能用於穩定患者病情，而骨針的投入則能有效減少醫護人員與患者之間的體液接觸，可大幅降低前線醫護人員的感染風險。隨著捐贈設備陸續送達醫院，可望稍微緩減醫療資源的緊繃狀態。

(時報資訊)