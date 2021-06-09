一名女子小花（化名）與網友相約在住處討論租房的細節，沒想到對方竟圖謀不軌，強行指侵得逞，甚至在小花躲到廁所時，以勒脖方式拖行到陽台施暴，回想起恐怖際遇，她一度以為自己要死了。刑事部分二審判4年6月徒刑，仍在上訴中；民事部分，新北地院判賠60萬合理，可上訴。

判決書指出，小花主張與被告為網友關係，2019年10月間男網友得知她要找房，兩人相約在她的住處見面討論細節，沒想到卻引狼入室；小花控訴，男網友先把她強壓在床上，指侵得逞，再趁她逃跑至廁所時，強行拖拉她，因她大聲呼救對方才落跑。

小花怒指，她被男網友性侵後，產生嚴重的創傷後壓力症候群，縱使搬家後仍對住處環境高度緊張，也因此出現焦慮等精神問題，做出輕生的舉動，因此向法院提告求償精神撫慰金。

然而，男網友在審理期間，自始至終均否認有做出妨害性自主的行為，自稱他在同年7月才開刀，需要使用拐杖才可以行走，當時的身體狀況無法對其有強制性交的行為，更指控小花有說可以有親密行為，他在小花呼救時是怕吵到鄰居才離去，並非落跑。

新北地院審理時，法官參酌此案刑事判決，認定男網友曾強拉小花進房間為不爭事實，同時認定小花在刑事偵查與審理時的證述均一致，此外，法官還發現，監視器畫面中拍攝到小花曾大叫「拜託幫我」、「有變態」等語，下一秒即下半身裸露衝出房門，再參酌小花所提供的房內照片可見，床單上有撕裂的痕跡以及醫院驗傷單等，因此不採信男網友的說法。民事部分判賠60萬元，可上訴；刑事部分依強制性交罪，二審判4年6月徒刑，仍在上訴中。

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