其中連接第一市場與華成市場短800公尺的博愛路，擠滿超過300流動攤商，有合格承租攤位的攤商就表示，希望公所趁這一次將這些流動攤一網打盡，還給民眾一條安全的街道與乾淨的市容。(吳建輝攝)

多數攤商街已配合掛上實聯制條碼。(吳建輝攝)

公所強調，之前就有請公所同仁到市場逐一通知並協助條碼申請，攤商的意見所方都有聽到，呼籲所有流動攤商進到市場內承租，公有市場攤位租金都比罰單便宜。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情嚴峻，大員林地區為南彰重要生活聚落，近日南彰確診者足跡涵蓋多個員林菜市場，警方勸導多日10日起將開罰取締，其中連接第一市場與華成市場短800公尺的博愛路，擠滿超過300流動攤商，有合格承租攤位的攤商就表示，希望公所趁這一次將這些流動攤一網打盡，還給民眾一條安全的街道與乾淨的市容。

傳統菜市場人流複雜，彰化縣政府希望縣內傳統市場都採單一出入口、實聯制，並將流動攤販清零，員林公所勸導多日，將從10日起配合警方，依「道路交通管理處罰條例」對流動攤販開罰，來達到對市場人流管制目的。

合格在華成市場內承租攤位的攤商抱怨，所有攤商配合政府分流，民眾怕麻煩不敢進到市場內消費，選擇在街道上跟流動攤販購買，這樣對他們來說根本不公平，希望公所、警方直接將這些攤販清除，還給民眾一個安全的街道與乾淨的市容，對有付租金承租的攤商也比較公平。

在華成市場擺攤20年的黃姓攤商表示，華成市場不包含流動性的攤位就有將近300攤，認為相關措施根本沒有考慮到攤商與客群，多數都是長輩、婆婆媽媽，不要說掃描條碼了，有沒有智慧型手機都還不知道，路口這麼多到底怎麼分流管制，認為這樣的防疫措施根本形同虛設。

員林市公所表示，員林四個大菜市場只有第一公有零售市場屬公所管理，率先進行單一出口與實聯制管制，另外員農、大員林黃昏市場為私人所有，也要求市場自治管控人流，目前就華成市場範圍廣，整條博愛路連接十多條巷弄，單一出口難度高，僅能要求攤商自主實聯制。

公所強調，之前就有請公所同仁到市場逐一通知並協助條碼申請，攤商的意見所方都有聽到，呼籲所有流動攤商進到市場內承租，公有市場攤位租金都比罰單便宜；警方表示，10日起將強力執法，配合政府將流動攤商清零，也希望所有攤商配合，尋求其他合格的擺攤位置，避免造成人流管制不易，成防疫破口。

(中時 )